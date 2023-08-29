В Китае утвердили новые карты страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индийский северный штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин были включены в состав территории Китая на изданной КНР новой географической карте.

Как передает агентство Press Trust of India, карта выпущена Министерством природных ресурсов КНР после того, как Индия в апреле этого года выступила против планов Пекина сменить индийские названия на китайские 11 топонимов в штате Аруначал-Прадеше.

«Индия категорически отвергает эту попытку, которую Китай предпринимает не в первый раз. Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой частью индийской территории. Попытки изменить названия не изменят эту реальность», - сказал тогда представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.

PTI сообщает, что на новой карте КНР китайскими территориями также обозначены Тайвань и большая часть Южно-Китайского моря.

Отсутствие демаркированной линии на границе между Индией и Китаем в Гималаях остается источником напряженности, а в 1962 году возник вооруженный индийско-китайский конфликт, после которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии примерно 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.