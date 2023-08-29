Дочь актрисы Ларисы Голубкиной рассказала о ее самочувствии

Лариса Голубкина находится дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народная артистка Лариса Голубкина в настоящий момент находится дома, ранее она действительно была госпитализирована, однако это было плановое обследование. Об этом сообщила «Газете.ru» дочь актрисы Мария Голубкина.

- В настоящий момент мама уже дома. Но у нее уже возраст, поэтому она должна периодически ложиться в больницу просто на плановое лечение, - сообщила Мария Голубкина.

10 августа «Известия» сообщили, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина попала в больницу, по дороге в медучреждение, по словам самой актрисы, она упала, подвернув ногу.

По данным телеканала «Царьград», 83-летняя Лариса Голубкина проходила лечение сначала в больнице, а затем в оздоровительном комплексе в Московской области. Несмотря на возраст, актриса выступает как на театральных подмостках, так и в кино. Кинозрителю она может быть знакома по лентам "Гусарская баллада", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки" и "Освобождённые".