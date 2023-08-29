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НовостиПолитика29 августа 2023 14:06

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Беспилотник самолётного типа был сбит над Брянской областью
Сергей КУДРИН
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Министерство обороны России сообщило об успешной ликвидации очередного украинского беспилотника самолётного типа, который был сбит над территорией Брянской области. Об этом написали в пресс-службе ведомства.

«Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что самолётный беспилотник пролетал над территорией Брянской области, когда дежурные расчёты сил противовоздушной обороны засекли его и атаковали. Аппарат был уничтожен в воздухе, до падения на землю.

Ранее KP.RU сообщил, что российский самолёт морской авиации уничтожил украинский беспилотник над Чёрным морем, намеревавшийся совершить террористическую атаку в акватории.

Ещё два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Тульской области, также во вторник, 29 августа 2023 года.

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