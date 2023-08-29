Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Министерство обороны России сообщило об успешной ликвидации очередного украинского беспилотника самолётного типа, который был сбит над территорией Брянской области. Об этом написали в пресс-службе ведомства.

«Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что самолётный беспилотник пролетал над территорией Брянской области, когда дежурные расчёты сил противовоздушной обороны засекли его и атаковали. Аппарат был уничтожен в воздухе, до падения на землю.

Ранее KP.RU сообщил, что российский самолёт морской авиации уничтожил украинский беспилотник над Чёрным морем, намеревавшийся совершить террористическую атаку в акватории.

Ещё два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Тульской области, также во вторник, 29 августа 2023 года.

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