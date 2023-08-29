«Они крутые и смелые»: иллюзионист Сафронов рассказал о выступлении в зоне спецоперации Фото: из соцсетей

Известный иллюзионист Сергей Сафронов побывал в зоне проведения специальной военной операции в составе агитбригады, где он с другими артистами выступил перед российскими военнослужащими. В беседе с «Абзацем» иллюзионист рассказал о том, как артистов встречали офицеры и солдаты.

— Это обычные ребята, которые в хорошем настроении, с боевым духом, которые приехали сюда выполнять свой долг. И настроение у всех отличное. Поддерживают артистов, аплодируют артистам, и после мы всегда фотографируемся с ними, делимся впечатлениями, — поделился Сафронов.

Также артист рассказал, что военнослужащие говорили много слов благодарности за их импровизированный концерт, поскольку такие мероприятия дают им приятную атмосферу. Сафронов отметил, что российские бойцы — круты и смелые ребята, которые совершенно точно заслуживают своего, хоть и небольшого, но праздника.

При этом Сафронов добавил, что настоящий артист должен уметь работать в любых условиях, а в зоне спецоперации, главная задача — отвлечь ребят и заставить немного улыбнуться. По его словам, именно в подобных условиях можно узнать «артист ты или нет».

Ранее Григорий Лепс выступил с концертом для раненых в зоне спецоперации бойцов. Сначала он посетил больницу в Донецке, а после дал небольшой концерт.