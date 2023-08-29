Захарова: Москва ценит усилия Папы Римского по урегулированию, но они отвергаются Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва продолжает взаимоуважительные и конструктивные переговоры с Ватиканом по вопросу урегулирования конфликта.

“Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Святого Престола и лично Папы Франциска, направленные на достижение мирного решения, которые, к сожалению, открыто отвергается киевским режимом”, — сказала Захарова в интервью агентству ANSA.

Дипломат добавила, что российская экономика показывает рост, несмотря на все усилия Запада по сдерживанию России при помощи санкций. По ее мнению, этот факт “приводит в ужас” всех партнеров Киева из НАТО.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что все конфликты должны решаться в ходе переговоров, однако киевский режим на законодательном уровне запретил себе любой диалог с Москвой.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа вести мирные переговоры с Россией на фоне демографической и гуманитарной катастрофы в стране могут попросту убить.