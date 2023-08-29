Нобелевский лауреат: Москва - лучший город мира по развитию сферы гостеприимства

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, председатель Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг считает Москву лучшим городом мира по развитию сферы гостеприимства. Об этом он заявил в ходе международного форума инноваций БРИКС. Мероприятие с участием зарубежных гостей проходит на площадке Московского урбанистического форума в парке «Зарядье».

«Я очень счастлив снова быть в моем любимом городе, в Москве. Я занимался в 2016 году международной энергетической премией «Глобальная энергия», учрежденной президентом Путиным. Вижу огромную разницу в развитии города, насколько улучшаются сервисы и рестораны. Я всегда говорю, что Москва – лучший город мира с точки зрения уровня отелей, кухни и гостеприимства», - отметил Рае Квон Чунг.

Первый Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» проходит в Москве с 27 по 29 августа. Участие в нем принимают около трёх тысяч человек из более чем 30 стран. В рамках форума эксперты – лидеры крупных компаний, правительств и стартапов - обсуждают технологические основы создания облачного города, которые помогают совершить умную городскую революцию. Участники разбирают лучшие практики разных государств мира, инновационных экосистем стран БРИКС и Ближнего Востока, а также отбирают опробованные на практике решения для цифровизации мегаполисов.

Форум стал также важной деловой площадкой для продвижения бизнеса. В частности, столичная компания «Автономика» договорилась о привлечении инвестиций на сумму более 320 миллионов долларов. Компания собирается выйти со своей продукцией на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Ранее мэр Сергей Собянин выступил перед участниками Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» и рассказал о главных проектах развития российской столицы. Он отметил, что город демонстрирует рекордные темпы строительства метро: за последние пять лет открылись более 100 новых подземных и наземных станций. Сергей Собянин сообщил, что в Москве фактически сформирован новый транспортный каркас. Он также напомнил, что Московская агломерация является одной из крупнейших в мире. Поэтому в проект развития города были включены масштабные программы по созданию качественной городской среды, развитию образования, здравоохранения, культуры, спорта. Сегодня совершенствуется система социальной защиты москвичей, успешно реализуется программа реновации жилья, благодаря которой почти миллион человек переедет из старых домов в новые многоэтажки. Бывшие промышленные зоны превращаются в новые парки, продолжается цифровая трансформация всех сфер городской жизни. Для москвичей создана уникальная цифровая экосистема из 400 услуг и сервисов.