Мэр Харькова Терехов заявил о рисках бунта украинцев из-за отмены русского языка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что нынешняя политика президента Украины Владимира Зеленского, направленная на бойкот русского языка и давление на всех, кто им пользуется, приведёт к бунту среди украинцев, которые с детства говорили на русском. Об этом украинский чиновник заявил агентству AFP.

«Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского - не лучший способ», - считает Терехов.

По мнению главы Харькова, если Киев продолжит в том же духе, и ещё больше ужесточит поголовный отказ от русского языка, это спровоцирует часть населения Украины взбунтоваться, и по всей стране начнут вспыхивать «очаги сопротивления».

Ранее KP.RU сообщил, что сенатор Владимир Джабаров прокомментировал планы Эстонии по отказу от русского языка, указав на то, что это заметно ослабит всю страну, так как в ней проживает огромное количество русскоговорящих людей.