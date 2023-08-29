Политолог Дюрре: переговоры Путина и Эрдогана закончатся экономическим сюрпризом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Готовящаяся встреча президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может закончиться экономическим сюрпризом, связанным с платежной системой. Об этом рассказал политолог Икбаль Дюрре в беседе с NEWS.ru.

— Сюрпризы могут быть связаны с платежной системой, так как российским туристам в Турции, а также турецким бизнесменам в РФ сложно пользоваться банковскими картами и прочими услугами, — подчеркнул эксперт.

Дюрре считает, что Эрдоган не будет делать громогласных политических заявлений, но будет заострять внимание на экономическом партнерстве России и Турции. Турецкий лидер может гарантировать, что Анкара не будет вводить санкции против Москвы при любых обстоятельствах.

Напомним, что турецкий телеканал Haberturk сообщил, что встреча Путина и Эрдогана пройдет четвертого сентября 2024 в городе Сочи. Также стало известно, что в ходе переговоров может обсуждаться новая формула зерновой сделки.