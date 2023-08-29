МИД Франции сообщил о работе над соглашением о безопасности с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж работает над двусторонними гарантиями безопасности для Киева. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, отметив, что в документ войдут военный и гуманитарные аспекты.

Как сообщила Колонна, работа ведется с саммита НАТО, прошедшего в июле этого года в Вильнюсе. По ее словам, тогда страны «Большой семерки» (G7) решили заключить подобные двусторонние соглашения о безопасности с Киевом.

«Речь идет о продолжении той помощи, которую наша страна до сих пор оказывала Украине, и ее продлении на долгосрочную перспективу», - заявила глава французского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во вторник, 29 августа.

Колонна также уточнила, что не знает, будет ли Париж первой страной, которая заключит подобное соглашение с Киевом.

Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кисидой сообщил о своем желании как можно скорее начать переговоры с Токио по вопросу о гарантиях безопасности для Киева.