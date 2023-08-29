Что случилось за день: главные события 29 августа

16-летняя фигуристка Горбачева пропала после ссоры с тренером Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве пропала российская фигуристка тренерской группы Софьи Федченко Алина Горбачева. Спортсменка исчезла после тренировки в районе Волоколамского шоссе. Также на Покровской набережной были найдены вещи, принадлежавшие Горбачевой. Отмечается, что на последней тренировке Горбачева поссорилась со своим тренером.

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