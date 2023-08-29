Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга

Евгений Пригожин был похоронен по просьбе близких только в присутствии родственников, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Состоялось прощание с бизнесменом и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. Факт события подтвердили в пресс-службе предпринимателя, уточнив, что на церемонии присутствовали только близкие родственники.

Известно, что родные Евгения Пригожина попросили, чтобы похороны прошли без посторонних, только в кругу семьи.

Напомним, что бизнесмен Евгений Пригожин, по данным Следственного комитета России, погиб 23 августа 2023 года, во время крушения его самолёта Embraer - 135 в Тверской области. Подтвердить личность удалось после проведения молекулярно-генетических экспертиз.

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области, ставшую причиной смерти Пригожина.