Финляндия возобновит прием заявлений от россиян на визы с 1 сентября 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия с 1 сентября этого года возобновит прием заявлений от граждан России на визы в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России, сообщает финское Министерство иностранных дел.

«С 1 сентября 2023 года посольство Финляндии в Москве возьмет на себя обязанности по консульским и въездным вопросам, ранее решавшимся в Санкт-Петербурге. Заявления на визу в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, с 1 сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада России будут принимать только заявления на получение визы. Россияне смогут подать заявления на получение визы с понедельника по пятницу.

Напомним, накауне министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила о необходимости ужесточить системы выдачи виз и вида на жительство (ВНЖ) в республике для российских граждан на фоне информации о выдаче ВНЖ россиянину Воиславу Тордену, который был задержан по запросу Киева.