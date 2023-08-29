Дочь Глюкозы отказалась спеть дуэтом с матерью

Певица Рэй выходит в свет с мамой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дочь певицы Глюкозы отказалась записывать дуэт с матерью. Свой отказ 16-летняя певица Рэй объяснила «Газете.ru» тем, что поет совсем в другом жанре.

- Если бы мы вместе с мамой (Глюкозой) записали совместную песню, то у нас бы ничего хорошего не вышло, - заявила Рэй, добавив, что у нее и глюкозы «разная музыка».

Летом 2023 года состоялся первый сольный концерт Рэй, по ее словам, зал принял ее очень хорошо. - Обычно я чувствую усталость к концу выступления, но в этот раз благодаря поддержке зала я вообще ее не ощущала, - отметила юная певица.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Рэй называет свое творчество небинарным и нестандартным.

По данным «Известий», сама Глюкоза рассказывала, что ее дочь Лиду (псевдоним - Рэй) выгнали из школы после того, как увидели с сигаретой.

У Глюкозы и Александра Чистякова двое детей. В 2007 году у супругов родилась дочь Лидия, а в 2011 году – Вера.