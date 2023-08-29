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НовостиПолитика29 августа 2023 15:16

Взрывы прогремели в Черниговской области Украины

"Страна.ua": взрывы прогремели в Черниговской области Украины
Сергей ЧИКОВ

Украинское издание "Страна" сообщило, что 29 августа на территории Черниговской области Украины прогремели взрывы. Уточняется, что взрыв прогремел в Новгород-Северском районе. Других подробностей произошедшего издание не приводит. Официальные власти Украины также никак не комментируют произошедшее.

Онлайн-портал украинского министерства цифровой трансформации о воздушных тревогах на территории Украины уточняет, что на территории Черниговской области сирены гражданского оповещения были выключены еще в 17:00 мск.