Взрывы прогремели в Черниговской области Украины

Украинское издание "Страна" сообщило, что 29 августа на территории Черниговской области Украины прогремели взрывы. Уточняется, что взрыв прогремел в Новгород-Северском районе. Других подробностей произошедшего издание не приводит. Официальные власти Украины также никак не комментируют произошедшее.

Онлайн-портал украинского министерства цифровой трансформации о воздушных тревогах на территории Украины уточняет, что на территории Черниговской области сирены гражданского оповещения были выключены еще в 17:00 мск.