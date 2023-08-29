Стало известно, почему ЦБ поставил юань на первое место в списке курса валют Фото: Shutterstock

Решение Центробанка России поставить курс юаня на первое место в перечне курсов валют обусловлено растущей долей расчета в юанях на внутреннем рынке. Об этом рассказал аналитик Анатолий Трифонов в беседе с «Газетой.Ru».

— На биржевом валютном рынке в июле доля юаня выросла до 44%, на первое место в списке торгуемых валют юань вышел еще в июне. Во внешнеторговых операциях в мае доля юаня составляла порядка 25% в экспорте и 34% в импорте, — подчеркнул специалист.

Трифонов подчеркнул, что такие показатели уже можно сопоставить с совокупной долей доллара и евро. На данный момент юань уже стал наиболее востребованной валютой для импортных операций. По словам эксперта, доля доллара в отрыве от евро может быть ниже уже и в экспортных операциях.

Стоит напомнить, что Банк России поставил курс юаня на первое место в списке валют 29 августа 2023 года. Ранее первое место принадлежало доллару, но теперь валюты поменялись местами. Об этом рассказали на портале RT.