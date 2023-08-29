Цена бензина Аи-95 достигла рекордные 73 тысячи рублей за тонну

Цена бензина Аи-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд, превысив 73 тысячи рублей за тонну.

Как следует из данных торгов, бензин Аи-95 подорожал на 0,73% и достиг цены 73 355 рубля за тонну. В свою очередь цена на бензин марки Аи-92 выросла на 0,23% – до 63 431 рубля за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива упала на 1,6% – до 65 714 рублей за тонну.

Напомним, в июле Министерство энергетики России назвало повышение цен временным. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что уже начали предпринимать шаги для снижения волатильности.