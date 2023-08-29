Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Вивек Рамасвами вряд ли сможет пройти через праймериз. Такое мнение высказал в беседе с РИАМО политолог Гарник Туманян.

- У Рамасвами появится реальный шанс стать президентом только в том случае, если он решит сменить партию. Финансовая поддержка для ведения кампании у него будет, - считает политолог.

Туманян добавил, что, таким образом, Рамасвами вряд ли получит полномочия для снятия санкций с России.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в следующем году в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы, участие в которых примет представитель Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами. Кандидат уже заявил, что в случае своего избрания снимет санкции с России, признает территории ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья русскими, а также заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного альянса с Китаем.

По данным телеканала «360» первые дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии прошли 24 августа. Опрос CBS News показал, что 16% избирателей симпатизируют губернатору Флориды Рону Десантису, 7% — бизнесмену Рону Рамасвами, 5% — бывшему вице-президенту Майку Пенсу.