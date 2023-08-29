Глава ГА ООН: мир подошел к ядерной катастрофе ближе, чем за последние сто лет

Глава ГА ООН: мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за последние сто лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши заявил, что сегодня мир ближе всего приблизился к ядерной катастрофе за последние сто лет. По его словам, эта опасность обусловлена повышенным недоверием, геополитической конкуренцией и растущим числом вооруженных конфликтов.

“Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит ДНЯО. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе”, — отметил политик на заседании Генассамблеи ООН 29 августа.

Короши добавил, что в 2022 году военные расходы стран достигли исторического рекорда в 2,2 триллиона долларов.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что ядерный апокалипсис в обозримом будущем не только возможен, но и вполне вероятен, поскольку Запад спровоцировал противостояние намного серьезнее, чем было в период Карибского кризиса.

В свою очередь президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия может использовать ядерное оружие, если будет создана угроза безопасности стране, но пока такой необходимости у Москвы нет.