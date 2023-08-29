Экономист Калянов: решить проблему с выводом рупий может регулятор Индии

Расчеты в рупиях имеют ограниченный интерес для других стран
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Россия испытывает трудности с выводом валюты из Индии, где остается большое количество рупий, полученных РФ за продажу нефти. Для решения вопроса необходимо привлечь регулятора второй стороны, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку Евгений Калянов.
- Расчеты в рупиях имеют ограниченный интерес для других стран, и вероятно, что Россия будет накапливать средства в рупиях до того момента, пока регулятор Индии не поможет найти решение, – считает экономист.
По словам Кальянова, альтернативой для расчетов с Индией могла бы стать единая расчетная единица стран БРИКС, которая в настоящий момент находится на стадии разработки.
Ранее ОТР сообщило, что на счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий, чтобы РФ использовать эти деньги, рупии должны конвертироваться в другие валюты.
По данным RT, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел.