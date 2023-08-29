Двух человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву под Воронежем

Под Воронежем госпитализировали двух человек из очага сибирской язвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представитель департамента здравоохранения Воронежской области сообщил, что в Воронеже госпитализировали двух жителей из очага сибирской язвы. В инфекционный центр был доставлен мужчина, заразившийся опасным патогеном при разделке туши животного и его сестра.

“Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось.” — сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Напомним, 20 августа в Воронежской области был выявлен очаг сибирской язвы. На территории региона был оперативно введен режим ЧС. Через пару дней в здании рынка “1000 мелочей” в Воронеже был обнаружен другой очаг патогена.

При этом Воронежская область стала уже третьим очагом сибирской язвы в России за последние полгода. Ранее опасный патоген нашли в Чувашии, в начале июля стало известно о четырех зараженных в Туве. Сайт KP.RU разобрался, почему инфекция всплывает все чаще, как это связано с нарушением законодательства и каков риск заражения для обычного жителя большого города.