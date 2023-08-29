Пентагон: Украина самостоятельно определяет, как проводить военные операции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пентагоне заявили, что Украина сама решает, как ей осуществлять боевые операции. Это стало официальным ответом ведомства на обвинения в том, что США поддерживают террористические атаки ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе на территории Крыма. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«США ясно давали понять, что Крым - это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции», - заявили в Пентагоне.

Вопрос заключался в просьбе как-либо отреагировать на заявления советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, Михаила Подоляка, о том, что западные партнёры «полностью поддерживают» уничтожение «всего российского».

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал политику Киева, базирующуюся на уничтожении всего, что связано с РФ, бесперспективной, и отнимающей будущее у всего народа Украины.

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