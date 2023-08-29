CNN: час полета F-16 обойдется ВСУ в 27 тысяч долларов и 16 часов обслуживания

CNN: час полета F-16 обойдется Киеву в 27 тысяч долларов и 16 часов обслуживания Фото: EAST NEWS

Американский телеканал CNN заявил, что ВСУ будет сложно применять истребители F-16, поскольку один час полета обойдется Украине почти в 27 тысяч долларов и 16 часов техобслуживания.

“В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар”, — приводит CNN слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.

Эксперт добавил, что советские истребители не настолько требовательны к обслуживанию, как американские самолеты.

Напомним, ранее агентство Bloomberg также отмечало, что Украине могут отправить устаревшие экземпляры истребителей F-16, содержание которых может обойтись Киеву в сотни миллионов долларов в год.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказал, почему президент Украины так выпрашивал у НАТО эти самолеты и смогут ли F-16 доставить проблемы российским войскам в зоне спецоперации.

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