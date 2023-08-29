Резников потребовал от Польши возврата средств за невыполненные военные заказы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина вознамерилась вытянуть как можно больше денег из своих западных покровителей, что фактически выразил в своём последнем коммюнике украинский министр обороны Алексей Резников, заявивший, что Польша должна вернуть деньги за те военные контракты, которые не были выполнены ею для Киева в полном объёме. Об этом Резников сообщил в интервью газете «Украинская правда».

По словам украинского министра, в Польше сейчас есть множество компаний, занимающихся военной промышленностью, которые взяли на себя обязательства по поддержке Украины, но не выполнили свои обязательства, полностью или частично. В качестве примера Резников привёл компанию Alfa.

«Эта компания предлагала нам другие типы снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом нам либо их поставят, либо мы потребуем вернуть платёж», - заявил Резников.

Также, как заверяет министр, подобные ситуации возникают и во взаимоотношениях с рядом американских компаний, которые тоже, якобы, не выполняют свои обязательства перед Украиной. Резников упомянул, что со всеми этими фирмами Киев прямо сейчас судится, пытаясь стребовать с них компенсации.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё только осенью 2022 года Польша потратила на поставки Украине ровно 1% от собственного ВВП, став вторым донором военной поддержки ВСУ после США.

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