США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США согласовали очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 250 миллионов долларов. Вашингтон отправит Киеву средства для разминирования, а также боеприпасы для артиллерии, РСЗО и систем ПВО.

“Сегодня администрация Байдена объявляет о новом пакете военной помощи Украине… он включает дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов”, — сообщила Жан-Пьер на брифинге 29 августа.

Напомним, днем ранее замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что с начала спецоперации на Украине Вашингтон отправил Киеву более трех миллионов реактивных боеприпасов, ракет и артиллерийских снарядов, а всего на военную помощь за время конфликта США потратили более 43 миллиардов долларов.

Тем временем газета The Washington Post сообщила, что на Западе начинают сомневаться в способности Киева добиться обещанных целей, поскольку ВСУ терпят неудачи в ходе наступления, несмотря на огромную поддержку союзников.

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