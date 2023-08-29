Глава МИД Венгрии Сийярто призвал уже завтра принять в ЕС страны Западных Балкан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз незамедлительно, «уже завтра» принять в свои ряды страны Западных Балкан, так как у ЕС, по его мнению, нет никаких оснований откладывать решение этого вопроса до 2030 года. Об этом он сообщил на Стратегическом форуме на озере Блед в Словении.

«Вчера мы слышали о 2030 годе. Ладно, но почему не завтра? Что удерживает нас от того, чтобы сказать, что мы должны принять всех западнобалканских кандидатов в ЕС сейчас вместо того, чтобы не ждать до 2030-го года?», - интересуется дипломат.

Сийярто добавил, что Западные Балканы - важнейший транзитный маршрут, и с принятием этих стран в ЕС - союз заметно увеличит экономический потенциал. По мнению венгерского министра, сейчас Евросоюз обязан руководствоваться здравым смыслом, и держать вопрос расширения на первом месте.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел в стремительном расширении БРИКС угрозу старому миропорядку, в котором первенство было у Евросоюза и США.