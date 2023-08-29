ВСУ нанесли удары беспилотниками по Дому детского творчества в Запорожье

ВСУ нанесли удары беспилотниками по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Фото: REUTERS

29 августа киевский режим с помощью боевых беспилотников нанес серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области.

“В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже”, — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

По словам источника, в момент удара в детском центре шла подготовка к новому учебному году, поэтому сотрудники школы и посетители были экстренно эвакуированы в подвал. По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие.

Напомним, ранее 29 августа 2023 года в поселке Климово Брянской области в результате обстрела со стороны украинских войск погибли два мирных жителя. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что погибли молодые люди - мужчина 2003, и женщина 1994 годов рождения. Еще один мужчина получил легкие осколочные ранения, медики оказали ему помочь на месте.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина мобилизует последних мужиков (подробнее)