Психолог назвала действенные методы борьбы со стрессом

Медитация поможет справиться со стрессом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жизнь современного человека, к сожалению, связана со множеством стрессов. Методы борьбы с нервозностью и переживаниями назвала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова.

- Можно заняться медитацией, такие занятия помогают ощутить себя в моменте и перестать беспокоиться, - считает психолог.

Специалист также посоветовала в стрессовой ситуации начать правильно и размеренно дышать.

- Существует такая техника: параллельно рисовать на листе квадрат и в этот момент сначала вдыхать, затем задерживать дыхание и после выдыхать. Такое простое упражнение поможет сразу успокоиться, - отметила психолог.

Ранее KP.RU сообщило о том, что сложнее всего человеку справляться с хроническим стрессом, чем с острым. На острый организм человека знает как реагировать - он приводит тело в боевую готовность для отражения вторжения. Но когда негативная ситуация тянется неделями, месяцами, годами, постоянная "боевая стойка" исчерпывает ресурсы организма. В этом случае стресс начинает оказывать негативное влияние на здоровье.