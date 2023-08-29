Экс-советник Кучмы Соскин предложил создать альтернативное правительство Украины Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин предложил создать на Украине альтернативный центр власти для спасения страны.

“Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. <…> Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно”, — заявил эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

Также Соскин добавил, что на фоне разворачивающихся в США коррупционных скандалов в отношении семьи Байдена американский лидер вскоре начнет терять позиции, из-за чего Украина останется без поддержки главного союзника.

“Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи”, — резюмировал политолог.

Ранее Соскин заявлял, что Украину можно спасти лишь проведением президентских выборов, поскольку киевский режим устраивает геноцид украинского народа, а Владимир Зеленский должен быть осужден за государственную измену.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что Владимир Зеленский может быть свергнут в ходе военного переворота, поскольку отказом от мирных переговоров он поставил Украину на грань демографической и гуманитарной катастрофы.

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