Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 5 гектаров Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь бушующего в Геленджике лесного пожара увеличилась до пяти гектаров. По мнению ведомства, сильный ветер способствует активному распространению огня.

“Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25-30 м/с. Площадь пожара увеличилась до 5 га. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток”, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, днем 29 августа в микрорайоне Куприянова щель в Геленджике разгорелась сухая трава на площади около тысячи квадратных метров. Полицейские уже установили личность мужчины, причастного к возникновению крупного пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушений правил безопасности при работе с электросетями в одном из домовладений.

Огонь быстро перекинулся на лесной массив. К вечеру 29 августа очаг пожара в районе хутора Джанхот спустя девять часов после возникновения удалось потушить.