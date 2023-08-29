В Пентагоне заявили, что средств для поддержки Украины хватит до конца сентября

В Пентагоне заявили, что средств для поддержки Украины достаточно до конца сентября Фото: REUTERS

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что по расчетам Минобороны США средств для военного финансирования Украины хватит как минимум до конца сентября.

“Мы уверены, что у нас достаточно денег, чтобы обеспечить потребности Украины до конца финансового года. Но, как вы знаете, в Конгресс направлен запрос на дополнительный пакет помощи, и мы надеемся, что он будет одобрен”, — заявила Сингх на брифинге 29 августа.

На уточняющий вопрос о том, сколько у Пентагона осталось средств, Сингх ответить не смогла и пообещала уточнить эту информацию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США согласовали очередной пакет военной помощи Украине, в который вошли средства для разминирования, а также боеприпасы для артиллерии, РСЗО и систем ПВО на сумму около 250 миллионов долларов.

Днем ранее замглавы Пентагона Кэтлин Хикс сообщила, что с начала спецоперации Вашингтон отправил Киеву военной помощи на сумму более 43 миллиардов долларов, а также запросил у Конгресса США еще 21 миллиард.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что объем поставленного западными союзниками вооружения на Украину существенно не повлияет на ход специальной военной операции.