Беспилотник ВСУ ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке

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Оперативный штаб администрации Новой Каховки сообщил, что украинский беспилотник ударил по офису штаба "Единой России" в городе.

"В 20.50 мск в офис штаба Единой России ударил украинский БПЛА. К счастью, пострадавших нет", — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперштаба города.

Уточняется, что в момент удара в помещении офиса глава администрации города Владимир Леонтьев вел прием граждан.

Также вечером 29 августа киевский режим с помощью боевых беспилотников нанес серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области.

В момент удара в здании шла подготовка к новому учебному году. Сотрудники и посетители были экстренно эвакуированы, однако, по предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие.