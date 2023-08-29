Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о сборе данных о СВО

Суд в Москве продлил арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о сборе данных о СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, обвиняемому в сборе данных о спецоперации по заданию американских кураторов.

“Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября”, — сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Шонов признал свою вину. Следователи установили, что бывший сотрудник генконсульства по договоренности с посольством США должен был собирать негативные сведения о спецоперации, мобилизации, предстоящих выборах президента России и вступлении новых субъектов в состав РФ.

По данной статье Шонову грозит от 3 до 8 лет колонии строго режима со штрафом в миллион рублей. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Тем временем в Госдепе США назвали арест неоправданным, поскольку работа Шонова якобы заключалась в подготовке дайджестов российской прессы.