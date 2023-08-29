Постпред РФ Глухов: Россия возобновит ядерные испытания, если это сделают США Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Возобновление Россией проведения ядерных испытаний возможно только в ответ на возвращение к ним США, об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН представитель постпредства РФ Дмитрий Глухов.

«Упомянутое ...заявление президента России о гипотетической возможности возобновления нашей страной ядерных испытаний …следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США», - сказал Глухов.

Дипломат отметил, что это является превентивным сигналом Вашингтону.

«К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если США сделают это первыми», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию коснулся темы ядерного вооружения.

Путин отметил, что некоторые деятели в Вашингтоне задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов.

Глава государства подчеркнул, что Минобороны России и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Кроме того, президент заявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.