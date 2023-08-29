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НовостиОбщество29 августа 2023 20:39

Губернатор Старовойт: Громкие звуки в Курской области связаны с работой МО РФ

Ранее ВСУ обстреляли село Троицкое Курской области
Сергей ГАПЧУК
Губернатор Старовойт: Громкие звуки в Курской области связаны с работой МО РФ

Губернатор Старовойт: Громкие звуки в Курской области связаны с работой МО РФ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что громкие звуки в регионе являются работой Минобороны России.

«Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны», - написал Старовойт.

Глава региона попросил жителей не беспокоиться.

Как писал сайт KP.RU, ранее Роман Старовойт заявил, что 29 августа украинские неонацисты обстреляли село Троицкое в Кореневском районе. Он отметил, что было зафиксировано два прилёта.

Старовойт уточнил, что жилые дома и хозпостройки не повреждены, но была перебита линия электропередачи.

По его словам, специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы.

Напомним, 29 августа киевский режим с помощью боевых беспилотников нанес серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области.