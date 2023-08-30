Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена ночью в трех регионах Украины, об этом свидетельствуют данные официального онлайн-сервиса для оповещения граждан.

По данным ресурса, сигналы предупреждений звучат в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на воскресенье, 27 августа, на востоке Украины объявлена воздушная тревога. В 03:04 мск сигналы сирены были слышны в четырех областях Украины: Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Через несколько минут в 03:23 мск сигналы тревоги также начали действовать в Николаевской и Одесской областях Украины.

Напомним, 26 августа воздушная тревога была объявлена в некоторых частях Украины. Красным цветом на карте были обозначены шесть регионов, среди которых Днепропетровская, Полтавская, Киевская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области. Также воздушная тревога объявлялась в районах ДНР, находящихся под контролем Киева.

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