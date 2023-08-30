Губернатор Ведерников: Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова

Губернатор Ведерников: МО РФ отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова
Фото: REUTERS
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что Минобороны России отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова.
"С начала инцидента лично нахожусь на месте", - написал он.
По предварительной информации жертв нет, масштаб разрушений уточняется.
По словам губернатора, подробную информацию он предоставит после заседания оперативного штаба.
Как писал сайт KP.RU, 26 августа Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки украинских военных атаковать объекты РФ с помощью беспилотников. Один БПЛА был сбит в Брянской области.
Отмечалось, что средства ПВО сбили и уничтожили беспилотник в 21:45 мск в небе над Брянской областью.
Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что летательный аппарат был ликвидировал над Трубчевским районом. В результате произошедшего никто не пострадал, никаких разрушений нет. Беспилотник упал в поле. На данный момент на месте произошедшего работают оперативные службы.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина мобилизует последних мужиков (подробнее)