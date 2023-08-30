Губернатор Ведерников: Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова

Губернатор Ведерников: МО РФ отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова Фото: REUTERS

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что Минобороны России отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

"С начала инцидента лично нахожусь на месте", - написал он.

По предварительной информации жертв нет, масштаб разрушений уточняется.

По словам губернатора, подробную информацию он предоставит после заседания оперативного штаба.

Как писал сайт KP.RU, 26 августа Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки украинских военных атаковать объекты РФ с помощью беспилотников. Один БПЛА был сбит в Брянской области.

Отмечалось, что средства ПВО сбили и уничтожили беспилотник в 21:45 мск в небе над Брянской областью.

Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что летательный аппарат был ликвидировал над Трубчевским районом. В результате произошедшего никто не пострадал, никаких разрушений нет. Беспилотник упал в поле. На данный момент на месте произошедшего работают оперативные службы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина мобилизует последних мужиков (подробнее)