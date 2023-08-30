ТАСС: Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников Фото: кадр из видео

Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские военные отражают атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

Губернатор уточнил, что с начала инцидента лично находится на месте. Он отметил, что, предварительно, жертв нет, масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию Ведерников пообещал предоставить после заседания оперативного штаба.

Напомним, 26 августа Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки украинских военных атаковать объекты РФ с помощью беспилотников. Один БПЛА был сбит в Брянской области.

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