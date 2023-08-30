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НовостиПолитика29 августа 2023 22:12

Рогов: Аэропорт Пскова атаковали 20 украинских беспилотников

Политик не исключил, что дроны были запущены с территорий стран Прибалтики
Сергей ГАПЧУК
Рогов: Аэропорт Пскова атаковали 20 украинских беспилотников Фото: соцсети

Рогов: Аэропорт Пскова атаковали 20 украинских беспилотников Фото: соцсети

Глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что 20 украинских беспилотников участвовали в атаке на аэропорт Пскова.

«Всего в атаке участвовало свыше 20 украинских беспилотников. Летели один за другим на равном удалении», - написал Рогов.

Он уточнил, что один из дронов упал на топливозаправочный комплекс.

По словам политика, нельзя исключать, что беспилотники могли запустить с территорий стран Прибалтики.

Как писал сайт KP.RU, четыре самолета Ил-76 были повреждены в Пскове после атаки украинских беспилотников, сообщил ТАСС.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские военные отражают атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

Губернатор отметил, что, предварительно, жертв нет, масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию Ведерников пообещал предоставить после заседания оперативного штаба.

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