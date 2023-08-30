ТАСС: Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушное пространство над аэропортом Внуково в Москве закрыто, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

"Закрыто воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 21 августа аэропорт Внуково в Москве заявил, что утром были введены ограничительные меры на прием и выпуск самолетов, а часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили в Московской области украинский беспилотник, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские военные отражают атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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