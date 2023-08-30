Business Insider: Киев при помощи США протестировал новые виды наземных дронов Фото: REUTERS

Киев при при содействии США разработал и протестировал новые виды наземных дронов, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели, об этом сообщило интернет-издание Business Insider.

«Украина заявила, что протестировала новый набор наземных дронов… экспериментальная технология включает турель удаленного управления и дрон со взрывным устройством», - говорится в публикации.

Издание отметило, что разработке данных моделей способствовало подразделение минобороны США, занимающееся инновациями.

В публикации указано, что Киев планирует ввести новые дроны в эксплуатацию в течение следующих двух-трех недель.

Как писал сайт KP.RU, 15 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатическое ведомство направило ноту всем странам, поставляющим на Украину оружие.

Дипломат отметила, что нота направлена в том числе и в Соединенные Штаты.

10 февраля преподаватель египетской Высшей военной академии Насера бригадный генерал Наср Салим завил, что поставки западных вооружений на Украину имеют целью затянуть конфликт.

Эксперт отмечал, что НАТО и Украина хорошо знают, что нанести поражение России в ходе этой операции невозможно. Конечная цель США и НАТО - максимально истощить российскую армию, обеспечив затягивание конфликта.