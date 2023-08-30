ТАСС: Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аэропорт Внуково в Москве возобновил прием авиарейсов, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия", - говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, ранее ТАСС сообщил, что воздушное пространство над аэропортом Внуково в Москве закрыто.
Напомним, 21 августа аэропорт Внуково в Москве заявил, что утром были введены ограничительные меры на прием и выпуск самолетов, а часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.