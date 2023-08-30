В Кривом Роге прогремели взрывы
Фото: REUTERS
В городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы, об этом сообщило издание РБК-Украина.
«Взрывы прозвучали в городе Кривом Роге Днепропетровской области», - говорится в сообщении.
При этом каких-либо подробностей инцидента агентство не сообщает. Кроме того, местные власти ситуацию не комментировали.
В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена ночью в трех регионах Украины, об этом свидетельствовали данные сервиса для оповещения граждан.
По данным ресурса, сигналы предупреждений звучали в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.
Напомним, ночью 27 августа на востоке Украины объявлялась воздушная тревога. В 03:04 мск сигналы сирены были слышны в четырех областях Украины: Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.