В Кривом Роге прогремели взрывы Фото: REUTERS

В городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы, об этом сообщило издание РБК-Украина.

«Взрывы прозвучали в городе Кривом Роге Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

При этом каких-либо подробностей инцидента агентство не сообщает. Кроме того, местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена ночью в трех регионах Украины, об этом свидетельствовали данные сервиса для оповещения граждан.

По данным ресурса, сигналы предупреждений звучали в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Напомним, ночью 27 августа на востоке Украины объявлялась воздушная тревога. В 03:04 мск сигналы сирены были слышны в четырех областях Украины: Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.