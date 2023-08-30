Губернатор Ведерников: 30 августа отменены все рейсы из аэропорта Пскова Фото: кадр из видео

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что 30 августа отменены все рейсы из аэропорта Пскова.

«Принято решение об отмене всех рейсов на 30.08.23 до выяснения характера возможного повреждения ВПП», - написал Ведерников

Глава региона отметил, что по предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно.

По его словам, если всё будет в порядке, в четверг, 31 августа, аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме.

Как писал сайт KP.RU, ранее Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны России отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова. Глава региона отмечал, что по предварительной информации жертв нет, масштаб разрушений уточняется.

Позже агентство ТАСС сообщило, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников.

Владимир Рогов заявил, что 20 украинских беспилотников участвовали в атаке на аэропорт Пскова. Один из дронов упал на топливозаправочный комплекс. При этом политик не исключил, что беспилотники могли быть запущены с территорий стран Прибалтики.