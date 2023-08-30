Губернатор Ведерников: Жертв нет после атаки украинского БПЛА на аэропорт Пскова Фото: Андрей Степанов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале, что после атаки украинского беспилотника на аэропорт Пскова жертв нет.

«В псковском аэропорту была отражена атака беспилотника. Жертв нет», - заявил Ведерников.

Глава региона отметил, что масштаб разрушений уточняется, все службы работают на месте.

«Провели оперативный штаб, наметили первичные действия. Будем держать в курсе», - подчеркнул руководитель Псковской области.

Региональное МЧС также подтвердило отсутствие погибших и пострадавших после атаки украинского БПЛА на аэропорт Пскова.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ведерников сообщил, что 30 августа отменены все рейсы из аэропорта Пскова. Глава региона отметил, что по предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно. По его словам, если всё будет в порядке, в четверг, 31 августа, аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны России отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

Более подробную информацию он обещал предоставить после заседания оперативного штаба.