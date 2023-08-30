Минобороны РФ: В Калужской области сбит украинский беспилотник Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в Telegram-канале сообщило, что над территорией Калужской области сбит украинский беспилотник.

«30 августа около 2.00 мск пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Калужской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Три украинских беспилотника были сбиты ПВО над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Кроме того, самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами.

В ведомстве уточнили, что были ликвидированы военнослужащие украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.