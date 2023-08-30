Минобороны РФ: В Московской области перехвачен украинский беспилотник Фото: REUTERS

Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило, что над Московской областью перехвачен украинский беспилотник.

"Около 3.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что беспилотник перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что над территорией Калужской области сбит украинский беспилотник самолетного типа.

Также ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Три украинских беспилотника были сбиты ПВО над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Напомним, четыре самолета Ил-76 были повреждены в Пскове после атаки украинских беспилотников.