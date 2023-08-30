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НовостиПолитика30 августа 2023 2:43

Российские войска уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Также поражена боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса»
Сергей ГАПЧУК
Российские войска уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы нанесли поражение двум пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки нанесено поражение двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка», - рассказал Астафьев.

Он отметил, что также уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса» в Александро-Шультино.

Как писал сайт KP.RU, 28 августа российские военные уничтожили блиндаж украинских солдат FPV-дроном недалеко от Соледара. Отмечалось, что блиндаж был обнаружен разведкой 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом украинской армии. В него иногда прятались военнослужащие, работая с беспилотниками и артиллерией.

25 июля издание Forbes сообщило, что российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе танк ВСУ М-55S.