Экс-разведчик США Риттер: Первая линия обороны России является ловушкой для ВСУ Фото: ТАСС

Военное командование США не понимает, что первая линия обороны нужна России, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего Милли не понимает. Это одна огромная ловушка для украинцев», - сказал офицер.

По мнению эксперта, американское командование не понимает, что даже возможный прорыв первой линии обороны будет означать не «победу» Украины, а реализацию российской оборонительной стратегии.

Риттер подчеркнул, что даже эти планы пока не осуществлены из-за неспособности ВСУ дойти до первого рубежа российской обороны.

Как писал сайт KP.RU, 25 августа Риттер заявил, что Украина может потерять не только Купянск, но и Харьков, так как ВСУ не в состоянии дальше держать оборону.

Эксперт считает, что украинская армия уже не сможет перехватить инициативу и ее поражение неизбежно. Не помогут ВСУ и новые поставки военной техники странами Запада, уверен эксперт.

Риттер добавил, что украинская армия почти уничтожена, так и не достигнув целей наступления.

Напомним, ранее американский политолог Джон Миршаймер допустил, что Украина после окончания конфликта потеряет около половины своей территории и превратится в «государство-обрубок».