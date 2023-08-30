Что произошло в ночь на 30 августа

Площадь пожара в Геленджике увеличилась с 5 до 15 гектаров Фото: t.me/mpr_kk

Мощный пожар в Геленджике несмотря на усилия спасателей продолжает распространяться. Они пытаются локализовать возгорание в лесном массиве у микрорайона Бобрукова Щель. Из-за сложных погодных условий площадь пожара увеличилась втрое. Во власти стихии уже не 5 гектаров леса, а 15.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны России отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова. По предварительной информации жертв нет, масштаб разрушений уточняется.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник, направлявшийся к Москве, уничтожен средствами ПВО в Рузском районе Московской области. Он отметил, что ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе.

Минобороны РФ сообщило, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами. В ведомстве уточнили, что были ликвидированы военнослужащие украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Военное командование США не понимает, что первая линия обороны нужна России, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. По мнению эксперта, американское командование не понимает, что даже возможный прорыв первой линии обороны будет означать не «победу» Украины, а реализацию российской оборонительной стратегии.