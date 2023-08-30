Росавиация: аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после временного закрытия утром 30 августа. Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

— Из них 11 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 05:00 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Во время временных ограничений экипажи самолетов и все наземные службы аэропортов делали все для безопасности полетов пассажирских воздушных судов.

Напомним, что ранее временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорты Москвы и Подмосковья вводились 26 августа 2023 года. Эта мера была принята после сообщений об уничтожении беспилотника на подлете к столице.